Tasavaltalaisen median aivohalvaus: Poika on syntynyt meille!

Aivan aluksi täytyy onnitella, koska vauvat ovat parhaita. Onnea vauvasta!

Sen jälkeen on pakko kysyä: olemmeko menettäneet järkemme?

Presidentti Sauli Niinistön vaimo Jenni Haukio on synnyttänyt lapsen, mikä on tietysti poikkeuksellinen tapahtuma paitsi isän aseman, myös hänen korkean ikänsä takia. Lasten syntyminen on noin muuten melko tavanomaista: Suomessa uusia ihmisiä syntyy päivittäin keskimäärin noin 150.

Ihan jokaisen itsellemme tuntemattoman vauvan syntymän takia emme millään ehdi vuodattamaan ilonkyyneleitä, mutta onneksi vauva on yleensä omalle lähipiirilleen maailmannapa.

Vaikuttaa vahvasti siltä, että vauvan ohella Suomeen on syntynyt monarkia. Media suoltaa nimittäin kuningasperheestä toinen toistaan tyhjäpäisempiä juttuja.

Kerrotun mukaan Mäntyniemi on suunniteltu sopivaksi lapselle, onhan siellä on ikkunat matalalla ja paljon kivoja piilopaikkoja. Presidentti poistui Naistenklinikalta dramaattiseen kellonlyömään 12.41 – katso kuva! Mikä nimeksi vauvalle? Tuleeko hänestä lastenmuodin edelläkävijä? Älkää unohtako Lennua!

”Molemmat naiset synnyttivät lapsensa sairaalassa, vaikka kuninkaalliset ovat kautta aikain synnyttäneen kotonaan”, Ilta-Sanomat toteaa vertaillessaan perinpohjaisesti Ruotsin kruununprinsessa Victorian ja Haukion ensisynnytyksiä.

Iltalehti nostaa esille polttavan kysymyksen: mihin päiväkotiin Niinistön vauva menee? Mietitäänpä sitä.

Helsingin Sanomat kertoo toimittajansa blogissa, että presidentillinen lapsi syntyi Sibafest-musiikkitapahtuman aikana. Asiat eivät liity millään tavalla toisiinsa, mutta mitäpä siitä. Vähän tukevamman aasinsillan rakentaa Aamulehti uutisoidessaan remonttitarpeesta sairaalassa, jonka se on jo nimennyt presidentilliseksi Naistenklinikaksi.

Media mainosti lauantai-iltana järjestettyä sometapahtumaa, jonka nimi on joko tahallisen tai tahattoman ironisesti Tasavallan varpajaiset. Muista kohottaa malja, kansalaisia neuvottiin.

Jännittävää on sekin, että samaan aikaan kun toimituksissa ideoidaan päät punaisina lisää prinssivauvajuttuja, media muistaa painottaa, kuinka tavallisella tavalla tavallisessa sairaalassa tasa-arvoisen Suomen presidentin vauva syntyi. Ei erikoisjärjestelyjä!

Mopo on lähtenyt keulimaan myös kirkollisella rintamalla. Mikä säkä seurakunnan twiitin kannalta, että syntynyt lapsi oli poika eikä tyttö.

Jeesuksen syntymästä kertovassa kappaleessa lauletaan myös näin: ”Nyt huolet unohtuu, kukat peittää koko maan, kun kansa kokoontuu herraa vastaanottamaan.”

Voisin kuvitella, että Pohjois-Koreassa veisataan jotain tuonkaltaista, kun suuri johtaja ilmestyy kansansa pariin.

Onneksi helmikuusta on uutisten mukaan tulossa kylmä. Ehkä se jäähdyttää aivoja ja palauttaa mieleen muistikuvan siitä, että elämme demokratiassa, jossa presidenttikin on yksi poliitikoista.