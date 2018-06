Iltalehti päätti kaikessa hiljaisuudessa luopua sivutisseistä

Kirjoittaja on Suomen Kuvalehden toimittaja.

Kun kysyin taannoin Twitterissä, mikä journalismissa ärsyttää, yksi vastaus oli yli muiden. Klikkijournalismi.

Istuin Mediapenkkiin puhumaan aiheesta Suomen Kuvalehden nettituottajan Tuomas Pulsan ja Seuran uuden päätoimittajan, pitkän uran Iltalehdessä tehneen Erkki Meriluodon kanssa. Ohjelman näet täältä.

Klikkijournalismin käsite on epäselvä. Kaikki mediat haluavat, että niiden sisältöjä verkossa klikataan. Juttu ilman yleisöä on turha juttu. Klikkijournalismilla viitataan toisaalta otsikoihin, joissa yleisöä johdetaan harhaan. Se on eräänlaista pettymysjournalismia.