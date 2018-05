”Siinäkö kaikki?” – Kuukävelijöitä on enää neljä

Kirjoittaja on tiedetoimittaja ja tietokirjailija.

[caption id="attachment_1623" align="aligncenter" width="1024"] Alan Bean pystyttämässä tutkimuslaitteistoa Kuun pinnalle. Etualalla näkyy kuvan ottaneen Pete Conradin varjo. Kuva: NASA[/caption]

Keskuudestamme on taas poistunut yksi Kuussa käyneistä astronauteista. Alan Bean oli Apollo 12 -lennolla kuumoduulin pilottina – vaikka todellisuudessa alusta ohjasi komentaja Pete Conrad – ja astui marraskuussa 1969 neljäntenä ihmisenä Kuun pölyiselle kamaralle.

Vuosia kestänyt koulutus kulminoitui 31,5 tuntiin Kuun pinnalla. Kun miehistö oli paluumatkalla kohti Maata, Bean esitti Conradille otsikon kysymyksen: ”Siinäkö kaikki?” – “Is that all there is?” Niin paljon jäi näkemättä, tekemättä ja kokematta.