Kyllä mönkijän pitäisi liikkua – tai se ei ole mönkijä

[caption id="attachment_1603" align="aligncenter" width="1024"] Marsin ensimmäiset mönkijät eivät päässeet näyttämään kykyjään. Kuva: VNIITransMash[/caption]

5. toukokuuta laukaistiin kohti Marsia taas uusi luotain. Tapausta uutisoitiin jopa otsikolla ”Nasa lähetti Marsiin mönkijän”.

Ei ihan. Tai ei oikeastaan läheskään.

InSight, joka nimenä on avaruusalan perinteitä vaalien näppärä lyhenne sanoista ”Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport”, laskeutuu punaisen planeetan pinnalle ensi marraskuun lopulla.

Eikä sen jälkeen hievahdakaan.