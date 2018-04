Kännykällä Kuun kääntöpuolelle

Tilaa Suomen Kuvalehti ja jatka lukemista Saat uusia artikkeleita joka päivä ja 100 vuoden lehdet arkistossa. Katso tarjous Kirjaudu

Haluatko nähdä Tsiolkovskin? Valitan, ei onnistu Maasta käsin. Kuva: Huawei Huaweilla on käynnissä näyttävä mainoskampanja. P20 Pro -kännykän keulakuvaksi on värvätty Wonder Woman -näyttelijä Gal Gadot – eikä tässä vielä kaikki. Uudessa mallissa on Leican ”kolmoiskamera” ja haastavampia ...