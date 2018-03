Avaruus, melkein käymätön korpimaa – ehkä vielä pitkään

Tilaa Suomen Kuvalehti ja jatka lukemista Saat uusia artikkeleita joka päivä ja 100 vuoden lehdet arkistossa. Katso tarjous Kirjaudu

Entinen Deep Space Gateway eli tuleva Lunar Orbital Platform-Gateway Kuuta kiertävällä radalla. Kuva: NASA Hyvältähän homma näyttää. Kansainvälinen avaruusasema ISS on ollut miehitettynä jatkuvasti vuodesta 2000 lähtien, kiertoradalla on käynyt yli 500 astro- ja kosmonauttia, ja NASAlla on käynnissä...