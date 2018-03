Vautsi! Kolme planeettaa kerralla

Tilaa Suomen Kuvalehti ja jatka lukemista Saat uusia artikkeleita joka päivä ja 100 vuoden lehdet arkistossa. Katso tarjous Kirjaudu

Löydätkö kuvasta kolmannen planeetan? En minäkään. Kuva: Markus Hotakainen Joissakin alan aviiseissa ja nettisivustoilla on hehkutettu, kuinka juuri nyt on ”ainutlaatuinen mahdollisuus kokea harvinainen ilmiö”: iltataivaalla on näkyvissä yhtä aikaa peräti kolme Aurinkokunnan planeettaa. ...