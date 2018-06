Mediaansekaantujan kesävinkit: Trumpin kanssa riippumattoon

Jos media-aiheinen kesäkatsottava ja -luettava kiinnostaa, tässä minun vinkkini riippumattoon.

Moni suomalaistoimittaja on kehunut Ylen Areenassa näkyvää neliosaista dokumenttia Vuosi New York Timesin toimituksessa (The Fourth Estate). Jaksoja on tullut Areenaan nyt kolme, ja itsekin odotan päätösjaksoa vesi kielellä.

Dokumentti on kuvattu Yhdyvaltojen valtalehden toimituksessa presidentti Donald Trumpin vaalivoiton jälkeen. Dokumentti on kiinnostavaa ja tärkeää ajankuvaa nykypolitiikan ja -median erikoisimmasta vuodesta. Trumpin ja median vastakkainasettelusta syntyy sarjan kantava jännite, joka pitää otteessaan silloinkin, kun toimistotyö itsessään ei niin vauhdikasta ole. Dokumentin esitystapa onkin hyvin realistinen ja uskottava prosessikuvaus median työstä. Jos sitä lähtee liiaksi dramatisoimaan, syntyy helposti The Post -elokuvan kaltaista glorifioitua sankaritarinaa.