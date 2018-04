Facebook julkaisi aiemmin salaiset poistoperiaatteensa – näin palvelu suhtautuu uhkauksiin, valeuutisiin ja nänneihin

Kirjoittaja on YTM, vapaa toimittaja ja entinen Julkisen sanan neuvoston jäsen (2014-2017).

Yhteisöpalvelu Facebook on viimeinkin taipunut julkaisemaan periaatteensa, joiden mukaan se poistaa tai jättää näkyville käyttäjien ilmiantamaa tai itse havaitsemaansa epäsopivaa sisältöä. Tähän asti zuckerbergiläisen sensuurin syvempää logiikkaa on voitu vain arvailla, kun esimerkiksi kuuluisa valokuva Vietnamin sodan napalmitytöstä poistettiin mutta monenkarvaiset vihapuhesisällöt ovat saaneet jäädä palveluun kaikkien luettaviksi.

Vuosi sitten brittiläinen The Guardian -lehti julkaisi haltuunsa saamia Facebookin sisäisiä ohjeistuksia, joista osa oli kuitenkin jo vanhentuneita, eikä Facebook itse varmentanut manuaalien sisältöä. Nyt Facebook on julkaissut sivuillaan varsin seikkaperäiset linjaukset, joihin kannattaa tutustua, jos askarruttaa esimerkiksi se, millaista väkivaltaa tai rikollisuutta yhteisönormeissa ei hyväksytä, millaisen alastomuuden esittäminen on sallittua, miten Facebook määrittelee kielletyn vihapuheen tai miten yhtiö suhtautuu valeuutisten levittämiseen.