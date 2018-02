Uma Thurman sai pysyvät vammat auto-onnettomuudesta, syyttää Quentin Tarantinoa

Uma Thurman kertoi New York Timesille yksityiskohtia siitä, miten hänen ja Quentin Tarantinon yhteistyökumppanuus päättyi. Kill Bill -elokuvien kuvausten alkaessa he olivat ystäviä, niiden lehdistökiertueen aikana jo ihan muuta.

Mistään seksuaalisesta ei Thurman Tarantinoa syytä. Lauantaille 3.2. päivätty juttu on silti amerikkalaisen elokuva-alan #metoo-keskustelun rajuimpia sivupolkuja. Lähtökohtana ovat Thurmanin Harvey Weinstein-kokemukset. Tuottajamoguli oli mukana useiden Thurmanin elokuvien tekemisessä. Weinstein oli myös Tarantinon nimekkäin tuottaja Pulp Fictionista viimevuotiseen perikatoonsa asti.

Jutun Harvey Weinstein-osuudessa ei sinänsä ole uutta, vaikka Thurmanin avautumista ei voi todellakaan vähätellä: hän kertoo sekä tavoista, joilla tuottaja häntä ahdisteli, että omasta syyllisyydentunnostaan. Kokonaisuuden kannalta on yllättävää, että New York Times on saanut oikeusjuttuja odottavan Weinsteinin myöntämään myös tilanteen, jossa tuottaja pyysi Thurmanilta käytöstään anteeksi jo vuonna 2001.

Juttu on aiheen huomioiden suoraan sanoen kummallisella tavalla kirjoitettu ja jostain syystä sijoitettu mielipide- ja kolumnisektoriin. Itse uutinen on se, mitä Thurman kertoo Kill Bill-kuvausten neljänneksi viimeisenä päivänä tapahtuneesta auto-onnettomuudesta, jossa hän sai pysyviä vammoja. Tämä asia ja sen tulkinnat on jätetty loppupäähän tekstiä.

Kirjoittaja Maureen Dowd toteaa, että onnettomuus oli kärjistymä näyttelijän huonosta kohtelusta. Tähtitoimittaja Dowd antaa ymmärtää sen olleen tuottamuksellinen, koska Tarantino viis veisasi Thurmanin pyynnöstä käyttää sijaisnäyttelijää. Onnettomuudesta on artikkelissa myös karmea videopätkä, jonka Thurman itse sai käsiinsä vasta nyt, viitisentoista vuotta myöhemmin.

Inhottavia detaljeja ovat myös ainakin se, että Kill Billin rajuja kohtauksia kuvattaessa Tarantino sylki itse Thurmanin naamalle ja kuristi tätä ketjulla omin käsin. Dowd kirjoittaa näistä tilanteista (ilman suoria sitaatteja) niin, että ohjaaja alleviivatusti leimaantuu.

Thurmanin kokemus on joka tapauksessa karmea. Ensimmäinen avainsitaatti:

“When they turned on me after the accident,” she says, “I went from being a creative contributor and performer to being like a broken tool.”

Toinen avainsitaatti:

”I had really always felt a connection to the greater good in my work with Quentin and most of what I allowed to happen to me and what I participated in was kind of like a horrible mud wrestle with a very angry brother. But at least I had some say, you know?” She says she didn’t feel disempowered by any of it. Until the crash.

Tarantino on yksi Hollywoodin vaikutusvaltaisimmista ohjaajista ja neuvotteluasemissaan tietyillä tavoilla jopa ylivertainen. Dowdin juttu leimaa hänet nihkeäksi sadistiksi ja sisältää merkillisen vihjauksen, että Tarantinon Kill Billejä seuranneen elokuvan Death Proofin auto-onnettomuuskohtaus oli viittaus tosielämän onnettomuuteen – tai onnettomuusfetisistinen fantasia? Juttua voi lukea niinkin, että onnettomuus oli kosto. Näihin vihjauksiin verrattuna jutun suorat sitaatit Thurmanilta ovat varsin maltillisia.

Saa nähdä, mitä nyt tapahtuu. Tarantino ei ole Dowdin juttua vielä kommentoinut.