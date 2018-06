Orionia tulee ikävä: Oodin elokuvateatterissa ei ole viikonlopun iltanäytöksiä

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja Suomen Kuvalehden avustaja.

Farssi sen kun pahenee.

KAVIn uuden elokuvateatterin vuokrasopimus paljastaa, että Oodissa ei tulla esittämään elokuvia viikonloppuiltaisin seitsemän jälkeen.

Alkuillan näytöksen tulee päättyä viimeistään iltayhdeksältä. Mikäli kyse on reilun parin tunnin elokuvasta – ja sehän alkaa olla elokuvien normaali kesto – viikonloppuisin illan viimeisen näytännön pitää siis alkaa jo kello 18.30.

Lauantain esitysajat aikaistuvat siis vähintään kahdella tunnilla ja sunnuntain elokuvat vähintään tunnilla nykyisestä.

Vuokrasopimus on julkinen ja sen hyväksyminen on Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen asialistalla ensi viikolla. (Se on siis myöhästynyt aikataulusta, josta kirjoitin huhtikuussa blogauksessa Arkiston elokuvat muuttavat pois Orionista – mitä tulee tilalle?)