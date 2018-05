Meneekö Kultainen palmu Libanoniin vai Spike Leelle? Cannes on taas poliittinen

Cannesin festivaalit ovat päättymässä. Kilpasarjan pääpalkinto Kultainen palmu jaetaan parin tunnin kuluttua tämän blogimerkinnän julkaisusta.

Cate Blanchettin johtamaan juryyn kuuluvat esimerkiksi näyttelijä Kristen Stewart sekä ohjaajat Ava DuVernay, Denis Villeneuve ja Andrei Zvjagintsev. Tuomaristolla on poikkeuksellinen tehtävä vuonna, jona metoo-liike on ravistellut alaa ja toisaalta yhteenotto Netflixin kanssa on kyseenalaistanut Cannesin perinteitä. Juryn pitää valinnoillaan osoittaa, että elokuvilla on merkitys muuttuvassa maailmassa.

Vahvoja voittajasuosikkeja on useita, sanoisin kolme. Kirjoitin jo Nadine Labakin Capernaumista, joka olisi helppo sentimentaalinen ja osin ansaitsevakin voittaja. Sitä ei ainakaan sivuuteta.