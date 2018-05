Mediakentän uudelleenjako: teleoperaattoreista tuli kuninkaita

Eilen uutisoitiin, kuinka Netflixin markkina-arvo ohitti Disneyn. Suoratoistopalvelusta tuli Yhdysvaltojen arvokkain mediayhtiö.

Tänään kerrottiin, että teleoperaattori Telia on ostamassa Bonnierin televisiotoiminnan. Kauppaan kuuluisi Suomessa MTV-yhtiö.

Kumpikin uutinen kertoo monesta asiasta, ilmeisimmin perinteisen television valta-aseman katoamisesta suoratoiston ja muiden uusien palvelujen maailmassa. Eikä kumpikaan uutinen ollut suuri yllätys.

Telia halunnee ennen kaikkea Cmore-brändin maksu-tv-palvelut ja sisällöt, joista arvokkaimpia ovat urheiluoikeudet. Miljardin euron kauppahinnassa maksetaan lähinnä Ruotsin yhä tuottoisista tv-toiminnoista ja niistä – MTV tulee ehkä lähinnä kaupan päälle ja toki on helpointa, että Suomen ja Ruotsin bisnekset pidetään yhdessä.

Teleoperaattorit jakavat nyt kaupallisen median kentän. Laajakaistapalvelut tilataan sieltä, mistä saadaan urheilua ja viihdettä.

Telian kilpailija Elisa on jo noussut erittäin tärkeäksi toimijaksi suomalaisen televisiosisällön parissa. Sarjapuolella se rahoittaa isoja hankkeita, joihin Ylellä (Maikkarista puhumattakaan) ei ole resursseja – tai osaamista ehtiä mukaan. Kun Telia saa jättipaketin sporttia ja muuta sisältöä, Elisalla on kirimistä. Mitä ihmettä DNA keksii pysyäkseen mukana?

Yhdysvalloissa teleoperaattori AT&T on ostamassa media-alan jätin Time Warnerin. Fuusion hyväksymisestä on tulossa oikeuden päätös kesäkuun 12. päivänä. Netflixin puolestaan on huhuttu olevan kiinnostunut esimerkiksi Ranskan suurimpiin kuuluvasta elokuva- ja televisiotuotantoyhtiöstä EuropaCorpista. Toistaiseksi Netflix on kuitenkin nimenomaan siitä erityinen, ettei se ole ostanut yhtiöitä, vaikka sen liikevaihto ja markkina-arvo vain kasvaa ja kasvaa. Pohjoismaiden markkinoille se on tulossa solmimalla diilejä tuottajien kanssa. Nimenomaan tällä viikolla kerrottiin, että eräs Tanskan elokuvatuottajien kärkinimistä, Kim Magnusson, esittelee hankkeensa jatkossa ensin Netflixille ja etsii samalla yhteistuotantoja muista Pohjoismaista.

Suurista media-alan yhtiöistä ne, jotka pärjäävät, kasvavat entisestään ja myös maantieteellisesti. Disney on jo viime vuoden lopulta asti ollut ostamassa Foxia ja kauppaan kuuluisi Euroopan suurimpiin mediatoimijoihin kuuluva Sky – tosin tällä viikolla kerrottiin, että toinen jätti Comcast on tekemässä kovempaa tarjousta. Lähinnä tässä tekeekin mieli kysyä, mikseivät Apple ja Amazon – jolla on sisällöntuotantoa, mutta sen kokoon ja muuhun laajenemisvauhtiin suhteutettuna melko vähän – ole jo hankkineet enempää muskelia sisällön puolella?

Eräs amerikkalaisen sisältökentän (ts. niinsanotun Hollywoodin) huoli summattiin Varietyssä taannoin:

One of the really scary aspects is that the entertainment parts of the new-media companies, with the exception of Netflix, “don’t need to be profitable,” the person says. “For Amazon, it’s almost a loss leader.” In other words, it’s an asymmetrical battlefield.

Median bisnessotaa käydään muuallakin uusin säännöin. Ei Telian kauppaa siis tarvitse ihmetellä siitä kulmasta, että kannattaako tappiota tekevää MTV:ltä ostaa, jos sieltä saa arkistollisen Spede Pasasen tuotantoa. Kyse on isosta kokonaisuudesta. Teleoperaattori valtaa media- ja kulttuurikenttää kokonaisuutena ja tutut sisällöt ovat vain osa pakettia. Kuningas on se, joka saa rahat, kun data kulkee.

Siinä on stressiä Netflixillekin, sillä Yhdysvalloissa taitetaan peistä siitä, saavatko laajakaistan tarjoajat hinnoitella yhteyksiä eri palveluihin eri tavoin, vai onko kaikki data samanarvoista.

Pienestä Suomesta katsoen Telia-kaupalla ja muutosten suunnalla on hyvät ja huonot puolensa.

Maikkarin sisältöjen taso on ainakin ollut jo kauan sellainen, että mitä tapahtuukaan, kauppa voi ainoastaan nostaa laatua.