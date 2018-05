Kurdinaisten ja ISISin sotaa Cannesissa: Girls of the Sun

Girls of the Sun on epätyypillinen Cannesin kilpasarjan elokuva. Se on sota- ja rintamaelokuva, jossa on vetäviä taistelukohtauksia. Siinä on ikään kuin taisteluun kannustava ja sotilaita glorifioiva, joskin sodan hulluudesta muistuttava tarina.

Sota on ISISiä vastaan ja sankarittaret ovat kurdinaisia. Sankarittaria heistä tosiaan tehdään, tämä sanotaan ihan ääneen – näkökulmahenkilö on peshmergojen mukana taistelut todistava ranskalainen sotareportteri (Emmanuelle Bercot). Hänen esittelynsä alussa toi mieleen Ilmestyskirja nytin, mutta siihen verrattuna Girls of the Sun on perinteinen, kuin ehtaa Hollywoodia, olkoonkin kyseessä ranskalais-belgialainen tuotanto, jossa ei englantia juuri puhuta.

Kilpasarjassa Eva Hussonin ohjaama elokuva kuitenkin on. Ainakin mitä ajankohtaiseen ja tunteita herättävään aiheeseen tulee, se oli myös kilpasarjan odotetuimpia.