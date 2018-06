Kallis suomalaiselokuva sai haukut Tanskassa, pieni sai kehut ykkösbisneslehti Varietyssä

Tämä kesäkuun viimeinen perjantai on ollut yllättävän jännittävä päivä suomalaisten elokuvantekijöiden kansainvälisen näkyvyyden kannalta.

Variety on julkaissut arvostelun Mikko Mäkelän esikoiselokuvasta, itsenäisesti rahoitetusta pienen budjetin ihmissuhdedraamasta A Moment in the Reeds. Se on poikkeuksellista, sillä maailmalle tähtäävät kotimaiset indiet tyyliin Rendel eivät ole saaneet kansainvälisten elokuva-alan bisneslehtien huomiota arvioiden muodossa. Suomalaiselokuvia arvioidaan Varietyssa, The Hollywood Reporterissa ja Screenissä muutenkin aika harvoin – yleensä tarvitaan avaus isoilla kansainvälisillä festivaaleilla, ennen kuin huomiokynnys ylittyy. Näiden lehtien kiinnostus kohdistuu niihin elokuviin, joilla nähdään olevan mahdollisuuksia levitykseen muuallakin kuin kotimaassaan tai ainakin vahva festivaalitulevaisuus.