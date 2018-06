Johnny Depp kertoo uskomattomassa haastattelussa, minne Johnny Depp katosi

Stephen Rodrick on kirjoittanut Rolling Stone -lehteen huikeimman viihdemaailmajutun, jonka on olen tänä vuonna lukenut. Juttu perustuu kolmen vuorokauden haastattelusessioon. Sen aikana Johnny Depp juo paljon viiniä ja polttaa runsaasti hasista.

Deppillä, joka oli 1990-luvulla suunnilleen maailman coolein tyyppi ja arvostettu näyttelijä ja sen jälkeen viime vuosikymmenellä ehkä kaikista suurin elokuvatähti, menee huonosti.

Jutun nimi onkin The Trouble with Johnny Depp. Se on sisällöltään suorastaan uskomaton, ja melkein kirjan pituinen.

Rodrick kertoo, että suurin osa Deppin rahoista (arviolta 650 miljoonasta dollarista, jotka hänen arvioidaan tienanneen urallaan) on mennyttä. Syypää on näyttelijän mielestä manageri ja TMG-yhtiö, jonka Depp on haastanut oikeuteen. Tarina on täynnä petoksia, Depp sanoo.