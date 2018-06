Gotti: kaikkien aikojen huonoin mafiaelokuva vai salaliiton uhri

Mafiapomo John Gottista kertova elokuva on nimeltään Gotti, ja pääosaa esittää John Travolta. Arvostelut ovat olleet kautta linjan huonoja. Eivätkä vain vähän huonoja, ja siitä kohta lisää.

Yleisökin on karttanut elokuvaa, joka asettuu tosielämässä viidestä murhasta ja monista muista rikoksista elinkautiseen tuomitun mafiapomon puolelle. Sitä on kuvailtu erittäin väkivaltaiseksi Scorsese-plagiaatiksi. Sitä on kritisoitu sekavaksi ja pitkäveteiseksi. Tuotantohistoria on tiettävästi ollut yhtä teurastusta ja lopulliselle elokuvalle on listattu alkuteksteissä 44 tuottajaa. En ole itse vielä Gottia nähnyt, mutta sen pitäisi olla tulossa Suomessakin valkokankaille heinäkuun lopussa, vaikka on selvästi sinänsä ihme, että se on edes saatu valmiiksi.