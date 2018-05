Gilliamin Don Quijote on valmis – kannattiko odottaa?

Terry Gilliamin 25 vuoden hanke The Man Who Killed Don Quijote on saatu päätökseen. Ainakin melkein – elokuvan parissa työskennelleen tuottajan oikeusjuttu ei ole vielä ohi.

Silti elokuva on todistettavasti valmis, sillä muutaman sadan toimittajan lisäksi myös allekirjoittanut on nyt nähnyt sen Cannesin lehdistönäytöksissä. Sitä on esitetty myös Cannesin elokuvamarketissa mahdollisille levittäjille. Esimerkiksi Suomen esitysoikeudet olivat ainakin muutama päivä sitten vielä myymättä.

Virallinen maailmanensi-ilta on tänään illalla. The Man Who Killed Don Quijote esitetään Cannesin elokuvajuhlien päätösnäytäntönä palkintojenjaon jälkeen. Taannoisesta sairaskohtauksestaan huolimatta hyväkuntoiselta vaikuttanut Gilliam on läsnä, samoin tähdet Adam Driver, Joana Ribeiro ja Jonathan Pryce.