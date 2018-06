Eddie Murphy on seuraavaksi Dolemite – ihanaa

Harva elokuva-alan uutinen on tänä vuonna ilahduttanut kuin tieto, että Eddie Murphy näyttelee pian koomikko Rudy Ray Moorea elämäkertaelokuvassa. Blaxploitaatiokonossöörejä riemastuttanee sekin, että Wesley Snipes esittää genren toista tunnettua näyttelijää ja ohjaajaa D'Urville Martinia.

Elokuvan nimi on Dolemite is My Name! Lupaavaa on myös, että sen ohjaa Craig Brewer (Hustle & Flow). Se saa ensi vuonna ensi-iltansa Netflixissä.

Rudy Ray Moore oli afroamerikkalainen koomikko, joka nousi maanlaajuiseen samizdat-huomioon huumoriäänilevyillään, joita ei voitu 1970-luvun alun Yhdysvalloissa myydä hyllystä jo härskien kansien vuoksi. Ne sisältävät eräänlaista protoräppiä, jossa seksuaalisuus on pinnassa. 1970-luvun alussa alkaneen blaxploitaatiobuumin myötä myös Moore pääsi elokuvantekoon, tosin vasta trendin jo laskiessa.