Don Quijote -elokuva taas tulilinjalla – Terry Gilliamin loputon kiirastuli

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja Suomen Kuvalehden avustaja.

Keskiviikkona selviää, kielletäänkö Terry Gilliamin uuden elokuvan esittäminen.

The Man Who Killed Don Quixoten pääosissa ovat Adam Driver, Jonathan Pryce, Olga Kurylenko ja Stellan Skarsgård. Sen on määrä saada maailmanensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlien päätösgaalassa ensi viikon lauantaina.

Hankkeessa aiemmin mukana ollut tuottaja Paolo Branco kuitenkin pyrkii estämään sekä esitykset että elokuvan suunnitellun laajan levityksen Ranskassa. Juttu on viety käräjille ja mikäli Branco voittaa, koko elokuvan tulevaisuus on epävarma.

https://www.youtube.com/watch?v=PkRo5l8679g

Tämän elokuvan jo yli 20-vuotinen tarina on jo niin uskomaton, että siitä itsessään pitäisi tehdä elokuva.

Tai siis uusi elokuva. Tapahtumasarjasta on jo tehty dokumentti Lost in La Mancha, joka valmistui vuonna 2002 ja on esitetty Suomessa Ylellä nimellä Unelma Don Quijotesta.