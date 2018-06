Waltaria vasaran alle – harvinaisuuksien hinnat jäänevät satasiin

Mika Waltarin pienoisromaanin Antero ei enää palaa ensimmäinen painos vuodelta 1940, Väinö Linnan Musta rakkaus (1948), Tulenkantajat-albumi vuodelta 1924…

Vanhan kirjallisuuden päivien kirjahuutokaupassa on tänä vuonna myynnissä WSOY:n arkistolöytöjä. Kustantamo kävi viime vuonna läpi arkistonsa ja on pannut kolmos- ja neloskappaleita myyntiin. Arvokkaimmat arkistolöydöt meklataan hyväntekeväisyyshuutokaupassa kirjankeräilijöiden suosimassa tapatumassa Sastamalassa tämän viikon perjantaina.

”Aikaisemmin kirjat on valittu asiakkaiden tarjoamista teoksista, jolloin variaatio on ollut suurempi. Toisaalta tarjolla on tänä vuonna harvinaisen paljon hyväkuntoisia kirjoja, mikä on tietysti erittäin hyvä asia”, Suomen Antikvariaattiyhdistyksen puheenjohtaja ja Vanhan kirjallisuuden päivien hallituksen jäsen Timo Surojegin sanoo.