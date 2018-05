Palkintoraatilaisen tunnustus: suomalaiset kirjoittavat paljon mutta huonosti

Kirjoittaja on kirjailija ja talouteen erikoistunut vapaa toimittaja.

Mitä kirjallisuus on?

Muodon puolesta kirjallisuus on melkein mitä tahansa. Jos jotain kirjallisuuden muotoa ei ole vielä keksitty, se on syytä keksiä. Harrastekirjoittajatkin hyödyntävät rohkeasti tekstityyppejä. Esimerkiksi jako runoon ja proosaan on monesti marginaaliin näkymättömällä musteella piirretty viiva.

Kirjallisuus ei kuitenkaan ole mitä tahansa.

Tekstistä ei tee kirjallisuutta se, että se ulkoisesti näyttäisi täyttävän kaunokirjallisuudelle vakiintuneen muodon.

Minulla oli paitsi kunnia myös ilo osallistua tänä vuonna J. H. Erkon kirjoituskilpailun tuomaristoon yhdessä Pirkko Heikkisen ja Maritta Lintusen kanssa. Kunnia siksi, että Erkon kilpailulla on pitkät perinteet ja sillä on ollut melkoista voimaa tulevien kirjailijoiden ennustajana. Ilo paitsi erinomaisen raatityöskentelyn vuoksi myös siksi, että kilpailutöiden läpikäyminen antoi kuvan kirjoittavien nuorten aikuisten elämästä – ja kirjoitustaidoista.