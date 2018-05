Nuoruuspositio on valtapositio

Kirjoittaja on toimittaja ja liikemies, jonka Hupparihörhö-yritys etsii startupeja suuryrityksille kumppaneiksi ja ostettavaksi.

Onneksi viime aikoina on huomattu, että valtapositiosta on väärin haukkua sorrettuja. Sosiaalisessa mediassa huomautetaan kärkkäästi, jos mies haukkuu naisia tai valtaväestön ihminen pilkkaa vähemmistöjä.

Kehitys on tervetullutta ja oikein. On tärkeää säilyttää herkkyys, ettei ihmisille tule paha mieli tai vahvisteta sortavia rakenteita.

Mites sitten nuoret? Nuoria on perinteisesti pidetty altavastaajina varsinkin meidän keski-ikäisten miesten suhteen. Nuoria naisia varsinkin.

Mitä jos asia ei olekaan näin yksinkertainen? On paljon elämänalueita, joissa ikä on miinus. Yöelämä on alle kolmikymppisten valtakunta, kuten myös popmusiikki. Samoin mallimaailma tai muu ulkonäkökeskeinen toimiala.