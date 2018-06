Kirjoittaja on toimittaja ja liikemies, jonka Hupparihörhö-yritys etsii startupeja suuryrityksille kumppaneiksi ja ostettavaksi.

Viime aikoina toisten ihmisen moraalin kyttääminen on yleistynyt. Vaikka ilmiö liittyy murrokseen, jossa rakenteisiin piilotettu rasismi, syrjintä ja muu pahuus paljastetaan ja pyrkimys on kohti hyvää, on trendissä vaaroja.

Historiaa siistitään poistamalla moraalittomia ilmaisuja ja mielipiteitä taiteesta erityisesti Yhdysvalloissa. Vääränmielisiä puhujia lynkataan jenkkiyliopistojen kampuksilla ja suomalaisessa rentojen feministien Facebook-ryhmässä bännit heiluvat erimielisille.

Kun moraali lukitaan, etiikan rajojen koettelu vähenee. Kun kyttäämisen ja somelynkkausten vaaran takia itsesensuuri voimistuu, olemme tilanteessa, jossa emme uskalla kohdata pimeää.

Viha ali-ihmisiä kohtaan kasvaa

Kun suljemme silmämme ihmisyyden pimeydeltä, epäinhimillistämme suuren joukon ihmisiä, joita pidämme pahoina tai muuten itseämme vähempiarvoisina. Jopa ali-ihmisinä. Vihaamme persuja, suvakkeja, sovinisteja, feministejä, hippejä, narkomaaneja, rikollisia, poliitikkoja tai hulluja.