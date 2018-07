Varo Venäjää – Timothy Snyder soittaa uutuuskirjassaan demokratian ja läntisen yhteisön hälytyskelloja

Kirjoittaja on Yhdysvaltain historian professori Atlantassa.

Timothy Snyder on ensiluokkainen historioitsija, tämän hetken ehkä merkittävin totalitarismin tutkija.

Muun muassa loistavan Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin -teoksen kirjoittanut Snyder on viime vuosina kääntänyt katseensa nykypäivään, kommentoiden kärkevästi Vladimir Putinin Venäjää ja erityisesti sen toimia Ukrainassa.

Kirjassaan The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America Snyder varoittaa, jälleen kerran, Venäjän strategiasta läntisen liittoutuman rikkomiseksi.

Putin havaitsi viimeistään Ukrainan sodan yhteydessä internetin tehokkuuden propagandan välittäjänä. Venäjän valehtelu, pyrkimys hajottaa vastustajien rintama ja hämmentää tilannetta kentällä ristiriitaisten ”vaihtoehtoisten faktojen” avulla synnyttivät laajaa epätietoisuutta niin Ukrainassa, Venäjällä kuin lännessäkin.