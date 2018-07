Hyvää itsenäisyyspäivää, Yhdysvallat – kuohuvan pinnan alta löytyy upea kulttuuri

Kirjoittaja on Yhdysvaltain historian professori Atlantassa.

Tänä vuonna Yhdysvallat juhlii itsenäisyyspäiväänsä hämmentyneessä ilmapiirissä.

Joillekin juhla on poikkeuksellisen iloinen. Talous kasvaa kohisten, Valkoisessa talossa on republikaani ja Yhdysvalloista on kehittymässä omaa polkuaan kulkeva, itsenäinen ja itsepäinen toimija kansainvälisessä politiikassa.

Poliittisen opposition barbeque maistuu happamalta. Heillä ei ole ainoastaan poliittisia erimielisyyksiä istuvan hallinnon kanssa, vaan he myös pelkäävät maan poliittisten instituutioiden puolesta.

Molemmat ovat samaa mieltä siitä, että Yhdysvallat on muuttunut dramaattisesti Donald Trumpin lyhyen presidenttikauden aikana. Vuosikymmeniä kestänyt poliittisen kulttuurin murros on lähellä huipentumista.

Kaiken poliittisen hurmion ja huolen alta löytyy arkipäiväinen Amerikka. Itse pyrin unohtamaan politiikan edes yhden päivän ajaksi ja juhlia Yhdysvaltojen parhaita puolia: pieniä, arkipäiväisiä asioita, jotka tekevät elämästä hauskaa ja kiinnostavaa.